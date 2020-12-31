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Интерфакс-АВН

Российский двигатель для вертолёта Ка-226Т пойдет в серию к 2024 году

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: http://www.airwar.ru

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Изготовлен демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для вертолетов Ка-226Т, сообщили в госкорпорации "Ростех"

"Демонстратор собран и установлен на испытательный стенд на "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Завершается его подготовка к инженерным испытаниям", - сообщили в Ростехе в среду.

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что в проекте участвует большая кооперация предприятий.

"Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство", - заявил Шмотин, чьи слова привели в пресс-службе Ростеха.

В Ростехе сообщили, что в серию двигатель должен пойти к 2024 году.

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
ОДК УК
Ростех
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