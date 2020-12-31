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Известия.ru

Модернизированные вертолеты Ми-28НМ поступили в войска

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вооруженным силам РФ переданы первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил источник «РИА Новости».

По его словам, воздушные машины переданы в рамках контракта на серийную поставку, подписаны необходимые акты приема-передачи.

Перед поступлением в строевую часть вертолеты пройдут испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре в Ахтубинске. «Перегонка обоих бортов с завода-изготовителя в Ростове на аэродром ГЛИЦ ожидается в ближайшее время», — уточнил источник.

Как сообщалось в начале декабря, Минобороны утвердило обновленный график поставки в войска Ми-28НМ. До конца года промышленность должна передать ВКС две серийные машины из заказанных 98, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

К концу 2027-го ВКС пополнят 98 таких вертолетов с улучшенными по сравнению с обычными Ми-28Н характеристиками.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
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