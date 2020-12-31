Ростех передал заказчику партию из пяти вертолетов Ми-8МТВ-1

ЦАМТО, 30 декабря. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода.

Воздушные суда переданы трем эксплуатантам в рамках программы по развитию лизинга отечественных вертолетов с государственным софинансированием.

Многоцелевые Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках контракта с ГТЛК, могут выполнять разные виды авиационных работ. В салонах подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена доработка для оборудования вертолетов дополнительными топливными баками и подготовка мест под оснащение внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Три вертолета Ми-8МТВ-1 пополнят авиационный парк ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка" и будут выполнять задачи по предназначению в таких регионах, как Красноярский край, Томская и Новосибирская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Коми, Камчатка. В распоряжении авиапредприятия сегодня находятся около 30 вертолетов типа Ми-8, большая часть которых была поставлена Казанским вертолетным заводом.

Также вертолет Ми-8МТВ-1 поступит в Авиационно-промышленную компанию "ВЕКТОР". Компания выполняет все виды авиационных работ по всему миру, включая самые неблагоприятные и отдаленные районы, с привлечением собственных и арендованных воздушных судов, включая Ми-8МТВ-1.

Еще один вертолет Ми-8МТВ-1 будет передан компании "Хели-Драйв Северо-Запад", которая, в том числе, выполняет работы в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА).

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Данные машины способны нести на борту широкий набор специализированного оборудования включая медицинские модули, что обеспечивает выполнение задач в зависимости от текущих потребностей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".