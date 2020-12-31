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ТАСС

В России провели автономные ходовые испытания боевого робота в зимних условиях

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Робот "Маркер"
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

Тесты проводились в лесостепи в Челябинской области

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Боевой робот "Маркер" успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяженностью 30 километров. Тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через неподготовленную территорию - лесостепь со снежным покровом", - рассказали в ФПИ.

Как отметили в фонде, робот прибыл к месту назначения через полтора часа. При этом "Маркер" сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, построенной на основе нейросетевых алгоритмов.

В ФПИ уточнили, что технические характеристики платформы обеспечивают возможность автономного функционирования до 48 часов на дорогах с твердым покрытием и до 24 часов на пересеченной местности. "В рамках следующих тестов платформе "Маркер" предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров", - отметили в пресс-службе.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

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