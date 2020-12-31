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ТАСС

"Севмаш" готовится к строительству атомных подлодок пятого поколения

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Вывод подлодки АПЛ проекта 949А за заводе "Севмаш"
Вывод подлодки АПЛ проекта 949А за заводе "Севмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

В 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию 895 единиц техники

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) готовит производство к строительству атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

"Сегодня "Севмаш" готовится к строительству АПЛ следующего, пятого поколения. Идет активное техническое перевооружение: новое электрогазосварочное, деревообрабатывающее, литейное, металлорежущее, кузнечно-прессовое и другое оборудование поступает в цехи и подразделения", - сказал он. Сегодня отмечается 40-я годовщина передачи флоту головной АПЛ проекта 949.

По его словам, в 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию 895 единиц техники. "В 2021 году мы планируем расширить лимит финансирования. Для проведения испытаний и достройки атомных подводных лодок проведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей", - добавил Будниченко.

Как сообщил гендиректор, "Севмаш" также готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства атомных субмарин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
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