Субмарины с "Гранитами". С чего началась история знаменитых подводных "батонов"

30 декабря 1980 года отечественный Военно-морской флот (ВМФ) получил первую атомную подлодку проекта 949 К-525 "Архангельск", с которой стартовала эпоха стальных подводных гигантов

"Батон" - такое неформальное название закрепилось в советском, а затем и в российском ВМФ за атомными подлодками (АПЛ) с крылатыми ракетами проектов 949 и 949А. Также они получили еще одно неофициальное название - "убийцы авианосцев". У этих лодок специфическая форма корпуса, по бортам - шахты для 12 противокорабельных ракет "Гранит". Чтобы разместить их, конструкторам ЦКБ МТ "Рубин" пришлось увеличить ширину части несущих конструкций, которая в сечении напоминает батон хлеба.

Однако история этих подводных "батонов" началась с проекта 949 (по классификации НАТО - Oscar-I) - серии советских многоцелевых АПЛ с управляемым ракетным вооружением с крылатыми ракетами П-700 "Гранит" разработки НПО машиностроения под руководством генерального конструктора Герберта Ефремова. Лодка 949-го проекта являлась первым кораблем третьего поколения атомоходов.

Всего на северодвинском предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по этому проекту было построено две субмарины, а по проекту 949А - 11. Сегодня они - единственные в мире, имеющие в качестве главного вооружения мощный ракетный противокорабельный комплекс большой дальности. И даже сравнивать их с американскими аналогами невозможно: кораблей с таким целевым предназначением в мире просто нет.

Планируется, что к 2024 году лодки проекта 949А (шифр "Антей") пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ "Иркутск" будет модернизирована до проекта 949АМ с заменой "Гранита" на современные ракеты "Оникс", "Калибр-ПЛ" и "Циркон". Это существенно повысит ее боевые возможности и сделает более универсальной. Также срок службы субмарин увеличится вдвое.

Как рождался "Гранит"

К концу 1960-х годов резко возросла мощь авианосных ударных соединений ВМС США за счет создания новых многоцелевых АПЛ. В такие группировки включались надводные корабли и многоцелевые АПЛ. Поэтому для эффективной борьбы с ними была необходима новая высокоскоростная субмарина, вооруженная крылатыми ракетами и способная наносить массированные удары из-под воды по кораблям с больших дистанций.

​​​"Была поставлена амбициозная задача - если не перегнать Америку, как тогда говорили, по определенным видам вооружения, то хотя бы создать паритет. А достичь паритета можно было созданием новых подводных лодок. Поэтому была поставлена задача спроектировать и построить первую АПЛ с крылатыми ракетами", - вспоминал почетный ветеран "Севмаша" Нил Байбородин. Став заместителем начальника цеха на предприятии, он внес большой личный вклад и в становление самого цеха, и во внедрение новых технологий на головной подлодке проекта 949.

Работа над АПЛ проекта 949 на северодвинском предприятии "Севмаш", 70-е года Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

В 1969 году ВМФ было выдано тактико-техническое задание на создание крейсерской АПЛ третьего поколения, вооруженной крылатыми ракетами нового на тот момент ракетного комплекса "Гранит". Разработка проекта 949 осуществлялась в конструкторском бюро "Рубин" под руководством главного конструктора Павла Пустынцева, а с 1977-го - Игоря Баранова.

"Министерством судостроительной промышленности и ВМФ были разработаны грандиозные планы. Выделялись колоссальные средства, завод должен был перевооружиться. Я в это время работал в цехе №50 секретарем партийной организации, - вспоминал Байбородин. - И действующий цех №50 оказался в окружении тех объектов, которые должны были сделать".

Мой кабинет выходил окнами на север, где строился цех №55. Темпы строительства поражали. Цех рос как на дрожжах. Предстояли колоссальные работы по переоборудованию наливного бассейна. Предполагалось, что корабли третьего поколения будут выводиться другим методом, чем раньше. Планировалось модернизировать все набережные. Я не говорю о том, что в Северодвинске предстояло построить жилье, ведь надо было набрать десятки тысяч новых людей под эту задачу Нил Байбородин, ветеран ПО "Севмаш"

"Меня назначили ответственным за строительство этого головного заказа в 1976 году, - рассказывал Байбородин. - Было принято много оригинальных решений. Тем не менее заказ шел долго и трудно. А в 1976-м заложили "Акулу" - головной заказ проекта 941 (самые большие атомные подлодки в мире - прим. ТАСС). Таким образом, в цехе параллельно строились два заказа. Сложность постройки головной АПЛ проекта 949 состояла еще и в том, что на этой лодке была сплошная автоматика, электроника, новое вооружение, акустика и принципиально новое управление подводными кораблями".

Превосходство "Гранита"

По конструкции это был двухкорпусный подводный корабль с прочным корпусом цилиндрической формы переменного диаметра, разделенным переборками на девять отсеков. Его главная энергетическая установка имела блочное исполнение и состояла из двух водо-водяных реакторов и двух паротурбинных установок, работающих на два гребных вала через редукторы. Электроэнергетическая система состояла из двух автономных турбогенераторов, а в качестве резервных источников энергии на корабле использовали два дизель-генератора и две группы аккумуляторных батарей.

Вывод АПЛ проекта 949 из строительного цеха "Севмаша", 70-е года Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Ракетный комплекс "Гранит" представлял собой оригинальную систему оружия и обладал высокой эффективностью избирательного поражения целей. Контейнеры с ракетами располагались вне прочного корпуса побортно под углом 45 градусов. Их старт мог осуществляться из подводного положения, но имелась возможность и из надводного.

"Гранит" - это была первая противокорабельная ракета, которая имела на борту мощную вычислительную машину, и это позволяло уже тогда использовать эти возможности", - рассказывал в интервью ТАСС почетный генеральный конструктор НПО машиностроения Герберт Ефремов.

Макеевцы потом нам говорили, крутя у виска пальцем: "Слушайте, вы что, действительно все это затеяли сделать? Это какая-то фантастика невероятная". Что это такое — сбор залпа, то есть не просто ракеты как-то летят, а они еще и собираются в залпе, а на лодке их размещено 24 штуки Герберт Ефремов, почетный генеральный конструктор НПО машиностроения

Как отмечали разработчики, по боекомплекту ракет субмарина проекта 949 в три раза превосходила аналогичные корабли второго поколения. На ней было 24 пусковые установки "Гранит", два 650-мм и четыре 533-мм носовых торпедных аппарата. Новый автоматизированный торпедно-ракетный комплекс позволял производить стрельбу на всех глубинах погружения.

Для поддержания работоспособности экипажа на подлодке впервые был организован комплекс профилактория, включающий спортивный зал, блок водных процедур, сауну и салон для отдыха. В отличие от проекта 949, корабли модернизированного проекта - 949А - имели дополнительный отсек, позволивший улучшить внутреннее расположение механизмов и оборудования.

Вывод подлодки АПЛ проекта 949А за заводе "Севмаш" Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

На лодке проекта 949 были воплощены все достижения науки и техники, и создание этого корабля положило начало строительству АПЛ третьего поколения, вооруженных крылатыми ракетами.

"Гранит" имел глубину погружения, в два раза превышающую глубину погружения кораблей второго поколения, мощность реактора тоже была в два раза выше. Все это не могло не повлечь за собой освоения новых материалов, освоения новых производственных процессов, создания и освоения гигантского количества технологической оснастки", - вспоминал сдаточный механик лодки, ветеран "Севмаша" Юрий Кондрашов.

"В процессе постройки корабля создавались комплексные бригады, включающие в себя представителей науки, проектных организаций и промышленности, - говорил он. - Силами всех этих людей успешно, может быть, с некоторым драматизмом, в 80-м году был сдан головной заказ серии "Гранит" третьего поколения. Безусловно, задача эта была безумно сложная, но крайне интересная".

Вывод подлодки АПЛ проекта 949А за заводе "Севмаш" Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Целый ряд специалистов Северного машиностроительного предприятия - инженеров, рабочих - были награждены государственными наградами. Ответственным сдатчикам Валерию Фролову и Александру Белопольскому присвоены звания лауреатов Ленинской премии, главным специалистам проекта Виктору Бородину, Анатолию Самойлову - лауреатов Государственной премии.

Заложенная 25 июля 1975 года на "Севмаше" в цехе №55 АПЛ К-525 "Архангельск" являлась головным кораблем проекта 949. Ее спустили на воду 3 мая 1980 года, а спустя семь месяцев - 30 декабря 1980 года - был подписан приемный акт. 24 января 1981 года лодка была включена в состав Северного флота.

В 1987 и 1988 годах АПЛ проекта 949 завоевала приз главнокомандующего ВМФ за ракетную стрельбу, а в 1996 году была исключена из боевого состава флота.

АПЛ проекта 949А Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

"Для строительства головной атомной подводной лодки третьего поколения на "Севмаше" была проведена масштабная реконструкция: введен в строй плавучий док "Сухона", построен эллинг №2, - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в преддверии 40-летия головной АПЛ проекта 949. - Сегодня "Севмаш" готовится к строительству АПЛ следующего, пятого поколения. Идет активное техническое перевооружение: новое электрогазосварочное, деревообрабатывающее, литейное, металлорежущее, кузнечно-прессовое и другое оборудование поступает в цехи и подразделения".

По его словам, только в 2020 году в эксплуатацию введено 895 единиц техники. "В 2021 году мы планируем расширить лимит финансирования. Для проведения испытаний и достройки АПЛ проведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей. Предприятие переходит на природный газ. Это позволит работать на экологически чистом топливе и снизить затраты на производство продукции. Кроме того, "Севмаш" готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства АПЛ", - добавил Будниченко.

Роман Азанов

В материале использованы данные, предоставленные пресс-службой АО "ПО "Севмаш"