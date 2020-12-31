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Известия.ru

NASA не комментирует поступок космического туриста о доставке праха на МКС

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Ron Sachs

Американское космическое агентство NASA не стало комментировать поступок бизнесмена и космического туриста Ричарда Гэрриотта, который привез на МКС прах актера из сериала «Стартрек». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление.

По словам агентства, NASA имеет давние культурные связи со «Стартреком» и может оценить интерес поклонников к данной истории. Однако в агентстве отметили, что Гэрриотт был участником космического полета от «Роскосмоса», и переадресовали запрос напрямую к бизнесмену или российскому космическому агентству.

29 декабря сообщалось, что на Международной космической станции (МКС) в течение 12 лет тайно находился прах исполнителя роли Скотти в фильме «Стартрек» Джеймса Духана.

Доставить туда прах актера, заламинированный в его фотографию, попросили предпринимателя и создателя игры Ultima Ричарда Гэрриотта родственники артиста.

Бизнесмен выполнил их просьбу и во время поездки в роли космического туриста на станцию в 2008 году смог пронести снимок с прахом и спрятать его под внутренним покрытием модуля «Коламбус». Опасаясь штрафа, он попросил родственников Духана держать это в секрете.

По словам сына актера Криса Духана, вся семья благодарна Гэрриотту, поскольку у его отца «было три страсти: космос, наука и поезда. Он всегда мечтал отправиться в космос».

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