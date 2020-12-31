The Guardian (Великобритания): после военных успехов Азербайджана Великобритания хочет купить новые беспилотники

Представители министерства обороны Великобритании считают, что использование Азербайджаном более дешевых турецких беспилотников в ходе шестинедельной осенней войны сыграло решающую роль в разгроме армянских войск. Теперь Великобритания хочет закупить собственные беспилотники в рамках пятилетнего оборонного плана.

Ожидается, что министерство обороны Великобритании начнет реализацию новой программы закупки беспилотных летательных аппаратов с летальным вооружением на борту. Вопрос о закупках был поднят под влиянием вызвавшего неоднозначную реакцию использования этой техники Азербайджаном, одержавшим победу над Арменией в нагорно-карабахском конфликте.

Представители министерства обороны считают, что использование Азербайджаном более дешевых турецких беспилотников в ходе шестинедельной осенней войны сыграло решающую роль в разгроме армянских войск и вынудило их уступить контроль над территорией в этом спорном кавказском регионе.

Источники в министерстве обороны добавили, что в рамках оборонной стратегии на ближайшие пять лет, которая должна быть обнародована в начале 2021 года, Великобритания хочет закупить более дешевые беспилотники, несмотря на предупреждения об опасности распространения смертоносных БПЛА.

Ранее в этом месяце министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) заявил, что турецкие беспилотники TB2 являются примером того, как другие страны теперь "проявляют инициативу и лидируют".

Он добавил, что "за счет использования беспилотников были уничтожены сотни единиц бронетехники и даже систем ПВО", хотя есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что в результате ударов с беспилотников в ходе войны в Нагорном-Карабахе также погибло большое количество людей.

В середине октября на странице Clash Report, аккаунта в "Твиттере" и "Телеграме", связанного с турецкими вооруженными силами, появилось черно-белое видео, в котором, судя по всему, показаны TB2, наносящие удары по позициям армянских войск на фоне ура-патриотической музыки.

В другом видеоматериале, опубликованном министерством обороны Азербайджана в октябре, показано, как беспилотники TB2 выбирают позиции армянских войск в качестве целей и передают их координаты для нанесения смертоносных ракетных ударов извне.

По оценкам аналитиков, беспилотники TB2, которые производит компания "Байкар Макина" (Baykar Makina), стоят всего 1-2 миллиона долларов за единицу. Это намного меньше, чем примерно 20 миллионов долларов за каждый из 16 высококлассных беспилотников следующего поколения "Протектор" (Protector), которые минобороны Великобритании должно заплатить американской компании "Дженерал Атомикс" (General Atomics).

Беспилотники TB2 имеют гораздо меньшую дальность полета - до 150 километров, но способны находиться в воздухе до 24 часов. Поскольку они дешевле, армия может позволить себе потерять в бою некоторое количество БПЛА.

В результате использования турецких беспилотников TB2 военное равновесие в регионе быстро меняется. Они активно используются для нанесения ударов по формированиям курдской оппозиции как внутри страны, так и за ее пределами, а также в Ливии, где идет гражданская война.

Летом, накануне конфликта, Азербайджан закупил у Турции БПЛА ТБ2 (по некоторым оценкам, 20-25 единиц) и задействовал их настолько быстро и эффективно, что, по мнению многих, ими управляли турецкие летчики. Видеокадры беспилотников, наносящих удары по армянской военной технике, также показывали на цифровых билбордах в столице Азербайджана Баку.

"В этом есть значительная пропагандистская составляющая, - говорит Роб Ли (Rob Lee), докторант кафедры военных исследований Лондонского Королевского колледжа, который внимательно следил за конфликтом. - В условиях, когда информации из независимых источников не так много, это помогло азербайджанскому правительству контролировать изложение фактов".

Девятого ноября между двумя сторонами при посредничестве России было подписано перемирие. Азербайджан сохранил завоеванную территорию, а Армения была вынуждена уйти из находившихся под ее контролем районов, прилегающих к Нагорному Карабаху.

С обеих сторон погибло примерно пять тысяч военнослужащих, а аналитики блога Oryx на основе общедоступных фото- и видеоматериалов подсчитали, что Армения потеряла 224 танка, а Азербайджан - 36. "Использование азербайджанцами беспилотников сыграло решающую роль", - говорит профессор Майкл Кларк (Michael Clarke), авторитетный научный сотрудник Королевского Института оборонных исследований (Rusi), военного аналитического центра.

Несколько беспилотников ТБ2 были сбиты армянскими войсками, в результате чего стало ясно, за счет чего компания "Байкар" может производить эти относительно дешевые БПЛА. В докладе, опубликованном в ноябре Армянским национальным комитетом Америки, есть фотографии деталей и узлов, использованных при производстве сбитого беспилотника, включая американскую навигационную систему, "Гармин" (Garmin).

В компании "Гармин" заявили, что ее продукция "не предназначена для военного использования", и добавили, что ведут переговоры со своими дилерами с тем, чтобы те прекратили поставки навигационных систем компании "Байкар". В октябре Канада также приостановила продажи в Турцию комплектующих оптико-электронный систем производства расположенной в Онтарио компании Wescam (дочерней компании американской фирмы L3Harris) после того, как они были обнаружены в сбитом беспилотнике TB2.

В докладе также перечислены два компонента, возможно, британского производства: топливный насос, изготовленный компанией "Эндэар" (Andair), находящейся в Хэмпшире, с четко обозначенным названием фирмы, и система крепления и сброса боеприпаса, которая была впервые разработана в Великобритании другой дочерней компанией L3Harris, расположенной в Брайтоне компанией EDO MBM Technology, хотя в компании "Байкар" заявили, что с тех пор она разработала свою собственную модель системы.

На запрос о комментариях компания "Эндэар" не ответила.

Великобритания соблюдает условия введенного в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающиеся всего оружия, которое может быть использовано в Нагорном Карабахе. На конкретный вопрос о компонентах, упомянутых в докладе, подготовленном армянской стороной, в Департаменте международной торговли ответили: "Мы не выдавали лицензий, противоречащих условиям эмбарго на поставки оружия".

По словам одного из экспертов, планы Великобритании в отношении закупок беспилотников узаконят технику, которая может способствовать разжиганию конфликтов в спорных районах. Крис Коулс (Chris Coles), директор неправительственной организации "Дрон Ворз Ю-Кей" (Drone Wars UK), сказал: "Общественные организации уже на протяжении какого-то времени предупреждают, что, поскольку использование беспилотников позволяет снизить затраты на ведение войны, они, скорее всего, будут способствовать разжиганию такого рода ожесточенных, кровопролитных конфликтов между соседними государствами".

Дэн Саббаг (Dan Sabbagh)