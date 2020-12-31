Поступок спрятавшего на МКС прах звезды «Стар Трека» туриста осудили

В НАСА оценили поступок бизнесмена и космического туриста Ричарда Гэрриотта, который привез на Международную космическую станцию (МКС) прах актера из сериала «Стар Трек» Джеймса Духана. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве, в частности, напомнили, что Гэрриот был участником космического полета от «Роскосмоса», в связи с чем посоветовали обратиться к российским коллегам или предпринимателю напрямую. «НАСА имеет давние культурные связи со "Стар Треком" и может оценить интерес поклонников по всему миру к этой истории», — отметили представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Герой России, космонавт Юрий Лончаков, бывший командиром корабля «Союз», на котором Гэрриотт отправился в полет, осудил поступок бизнесмена. Эксперт в области космонавтики Андрей Ионин заявил РИА Новости, что скрытая доставка на МКС несогласованных грузов опасна. Это могло привести к падению станции на Землю и представлять угрозу для членов экипажа.

29 декабря стало известно, что прах звезды «Стар Трека» на протяжении 12 лет тайно хранился на МКС. Его сын Крис попросил Гэрриотта пронести на МКС прах отца, заламинированный в его портрет. В октябре 2008 года бизнесмен, отправившийся на станцию в качестве космического туриста, сумел пронести на МКС фотографию и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус».

По словам бизнесмена, это было сделано совершенно секретно. Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера не предавать этот факт огласке. Семья Духана была рада, что его прах попал на борт МКС, хоть и расстроена, что об этом было нельзя рассказать публично.

Канадский актер Джеймс Духан прославился, исполнив роль Монтгомери «Скотти» Скотта в сериале «Стар Трек» и его фильмах-продолжениях. Он умер в 2005 году в возрасте 85 лет.