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Известия.ru

Рогозин надеется на работу космодрома Восточный в полную мощь в 2021 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь. Об этом глава госкорпорации заявил в новогоднем поздравлении, размещенном на сайте «Роскосмоса» в среду, 30 декабря.

Кроме того, Рогозин заявил, что рассчитывает на запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС с Байконура в 2021 году и автоматической станции «Луна-25» на Луну с Восточного.

30 декабря сообщалось, что более половины необходимых перед отправкой многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС испытаний проведено на Байконуре.

26 декабря Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Луна
МКС
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