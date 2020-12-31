Минобороны сообщило о скорых летных испытаниях ракеты «Сармат»

Летные испытания новой российской стратегической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время. Об этом в интервью от 30 декабря газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, бросковые испытания ракеты уже завершились с положительным результатом. В ближайшее время Минобороны приступит к проведению летных испытаний.

16 декабря сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году.

Российский перспективный ракетный комплекс «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой будет способен атаковать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны противника.

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м.

В конце мая 2019 года Минобороны анонсировало пуски «Сарматов» в период с 2019 по 2021 год.