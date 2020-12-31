В Роскосмосе рассказали, что средняя пятилетняя успешность пусков достигла 97%

Показатель соответствует контрольному уровню, установленному стратегией развития госкорпорации до 2025 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два года безаварийных пусков позволили увеличить среднюю пятилетнюю успешность пусков Роскосмоса до 97%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в среду.

"Пусковая кампания госкорпорации "Роскосмос" уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью, что в свою очередь позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%", - говорится в сообщении.

Данный показатель, подчеркнули в госпоркорации, соответствует контрольному уровню, установленному стратегией развития госкорпорации до 2025 года.

Всего в 2020 году Роскосмос провел 17 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. В 2019 году было осуществлено 25 успешных пусков с трех космодромов.

Российские спутники на орбите

Число российских спутников на орбите, которые используются для решения социально-экономических, научных и навигационных задач, увеличилась до 99 аппаратов.

"Российская орбитальная группировка социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 99 космических аппаратов", - говорится в сообщении.

При этом, уточнили в госкорпорации, срок активного существования отечественных изделий вырос более чем на 3%.

Всего в 2020 году Роскосмос провел 17 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. На различные орбиты было выведено порядка 120 спутников, в том числе 104 британских аппарата связи OneWeb, два навигационных спутника - "Глонасс-М" и "Глонасс-К", два пилотируемых и два грузовых корабля серий "Союз МС" и "Прогресс МС", два телекоммуникационных спутника серии "Экспресс", шесть аппаратов спутниковой связи "Гонец", полезная нагрузка для нужд министерства обороны и других государств.

Модуль "Наука"

Специалисты на космодроме Байконур провели больше половины испытаний модуля "Наука", необходимых для его отправки на МКС.

"По состоянию на конец года из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено более половины", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на конец апреля 2021 года. Его полет до станции займет неделю.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Строительство космодрома Восточный

Специалисты завершили монтаж основной части технологического оборудования в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

"К месту стройки доставлены тяжеловесные составные части пускового стола стартового комплекса космического ракетного комплекса "Амур". Завершен монтаж основной части технологического оборудования комплекса", - говорится в сообщении.

Его испытания начнутся в 2021 году, уточнили в госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе темпы строительства второй очереди Восточного остаются стабильными. "В целом все работы ведутся даже с небольшим опережением по отношению к ранее утвержденному графику", - добавили в госкорпорации.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и соответствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 2023 год.

Поздравление Рогозина

Роскосмос встречает 2021 год с большими надеждами, в том числе на то, что космодром Восточный заработает в полную мощь. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в новогоднем поздравлении.

"Мы провожаем этот год и встречаем новый 2021 год с большими надеждами. С большой надеждой на то, что космодром Восточный начнет работать в полную мощь", - сказал Рогозин, видео поздравления опубликовано на сайте Роскосмоса.

Также Роскосмос рассчитывает в 2021 году обеспечить с космодрома Байконур пуск нового орбитального модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) и отправить с Восточного автоматическую станцию "Луна-25" на естественный спутник Земли. "У нас много других планов и мы готовы к их реализации", - подчеркнул глава госкорпорации.

По словам Рогозина, 2020 год стал непростым для ракетно-космической отрасли из-за ограничений, которые выпали на Россию и мир из-за пандемии коронавируса. "Но тем не менее ракетно-космическая отрасль России работала бесперебойно. Мы провели все запланированные нами пуски, в том числе и пилотируемые пуски с Байконура", - добавил он.

В следующем году, кроме "Луны-25", Роскосмос планирует осуществить с Восточного около шести запусков британских спутников связи OneWeb. В 2020 году с этого космодрома состоялся только один пуск ракеты - 18 декабря на орбиту отправились 36 аппаратов OneWeb. Всего в 2020 году Роскосмос провел 17 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.