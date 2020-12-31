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В России начали создавать лазерные комплексы для борьбы с дронами

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Комплекс «Пересвет»
Комплекс «Пересвет».
Источник изображения: Фото: Минобороны / РИА Новости

В России начали создавать лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко.

Он отметил, что с 2019 года на боевом дежурстве находится лазерный комплекс «Пересвет». «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — рассказал Криворучко.

Замминистра добавил, что в России также ведет разработка радиочастотного комплекса для поражения радиоэлектронной аппаратуры возможного противника.

О российском перспективном супероружии в марте 2018 года рассказал президент России Владимир Путин. Он перечислил преимущества в том числе стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», крылатой ракеты практически неограниченной дальности «Буревестник», подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», авиационного ракетного комплекса «Кинжал», ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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