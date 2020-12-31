В России начали создавать лазерные комплексы для борьбы с дронами

В России начали создавать лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко.

Он отметил, что с 2019 года на боевом дежурстве находится лазерный комплекс «Пересвет». «В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — рассказал Криворучко.

Замминистра добавил, что в России также ведет разработка радиочастотного комплекса для поражения радиоэлектронной аппаратуры возможного противника.

О российском перспективном супероружии в марте 2018 года рассказал президент России Владимир Путин. Он перечислил преимущества в том числе стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат», крылатой ракеты практически неограниченной дальности «Буревестник», подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», авиационного ракетного комплекса «Кинжал», ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».