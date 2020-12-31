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Известия.ru

Группировка спутников РФ для гражданских задач увеличилась до 99 аппаратов

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Старт ракеты-носителя "Союз-СТ"
Старт ракеты-носителя "Союз-СТ".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Число российских спутников на орбите, предназначенных для решения социально-экономических, научных и навигационных задач, увеличилось до 99 аппаратов. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» об итогах 2020 года, распространенном в среду, 30 декабря.

Кроме того, в госкорпорации отметили, что срок активного существования отечественных изделий вырос более чем на 3%.

Ранее в «Роскосмосе» отметили, что пусковая кампания уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью. Это свою очередь позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%, уточняется в сообщении госкорпорации.

29 декабря состоялся запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру. Спутник будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации. Масса спутника составляет более 3,5 т.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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