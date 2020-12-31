В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" - двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.

По плану, на вооружение ракетный комплекс должен быть принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент РФ Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.