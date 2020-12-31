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РИА Новости

В России создают новое лазерное оружие

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Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет"
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет" – ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", - сказал он.

По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, "Пересвет" с декабря 2019 года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Персоны
Герасимов Валерий
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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