В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. "Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы", - сказал Криворучко.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160. Летные испытания требуются для поставки авиатехники в войска.

Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.