Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Под руководством президента Российской Федерации были заложены два универсальных десантных корабля нового проекта водоизмещением 40 тысяч тонн каждый", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщал, что водоизмещение универсальных десантных вертолетоносцев составит более 20 тысяч тонн.

Корабли были заложены на заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года в присутствии Путина. Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые когда-то не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России.