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РИА Новости

Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев

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Судостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод "Залив" в Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Под руководством президента Российской Федерации были заложены два универсальных десантных корабля нового проекта водоизмещением 40 тысяч тонн каждый", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщал, что водоизмещение универсальных десантных вертолетоносцев составит более 20 тысяч тонн.

Корабли были заложены на заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года в присутствии Путина. Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые когда-то не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
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Залив СЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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