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Российская газета

Системы С-500 планируется принять на вооружение в 2021 году

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500, а также радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж".

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, перспективные планы по перевооружению Вооруженных Сил будут реализованы в рамках госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы.

Криворучко отметил, что в центре внимания будет своевременное завершение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов, определяющих облик перспективных систем вооружения.

По его словам, меры по реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны России направлены, в том числе, на обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-мм самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.

Замминистра подчеркнул, что для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска, постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний, после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым.

Криворучко отметил, что с 2021 года планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности. Кроме того, состоится ежегодная закладка строительства шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении.

"Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения", - сказал замминистра в интервью "Красной звезде".


Александр Степанов

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