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Известия.ru

В Минобороны назвали сроки начала серийных поставок «Цирконов» для ВМФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году. Об этом замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко рассказал в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в среду, 30 декабря.

Он напомнил, что в 2020 году был проведен ряд успешных пусков этой ракеты с фрегата «Адмирал Горшков».

«И уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка», — сказал замминистра

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже дважды осуществлялись фрегатом «Адмирал Горшков» в рамках испытаний. Первый запуск был произведен в начале октября, а второй — в ноябре. Они также были признаны успешными.

26 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» — это повод всерьез заговорить о надежности данного оружия и скорого его поступления на вооружение.

По плану, на вооружение ракетный комплекс должен быть принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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