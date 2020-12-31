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ТАСС

Два атомных подводных крейсера "Борей-А" заложат в 2021 году

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Введенный в состав ВМФ России атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 09552 (955А; шифр "Борей-А"). Северодвинск, 12.06.2020
Введенный в состав ВМФ России атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 09552 (955А; шифр "Борей-А"). Северодвинск, 12.06.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два стратегических атомных подводных крейсера "Борей-А" для ВМФ России будут заложены в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

"Идет строительство четырех крейсеров данного проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта", - сказал Криворучко, говоря о планах на следующий год.

Он подчеркнул, что всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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