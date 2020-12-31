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ТАСС

Зенитную ракетную систему С-500 примут на вооружение в России 2021 году

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия планирует завершить испытания ракетной системы С-500 и принять ее на вооружение в 2021 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж", - сказал Криворучко.

Ранее он сообщал, что начало серийных поставок С-500 запланировано на 2025 год.

В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

В августе на форуме "Армия-2020" генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев сообщил, что программа строительства радиолокационной станции "Воронеж" в Крыму проходит защиту эскизного проекта.

"Воронеж-СМ" - перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей. Индекс означает длину волн, на которых работает станция: СМ - сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

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