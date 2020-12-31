Войти
ТАСС

Минобороны планирует за семь лет увеличить на 50% количество бомбардировщиков Ту-160

455
0
+1
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: tass.ru

Поставки этих самолетов продолжатся и в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы, отметил замминистра обороны Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Вооруженных силах России в ближайшие семь лет планируется увеличить на 50%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска. Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50%", - сказал Криворучко.

По его словам, поставки этих самолетов продолжатся и в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

"Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения. Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет", - добавил замминистра.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением в том числе ядерного ракетного оружия. Модернизированный самолет оснащен новой системой управления и держателями для ракет Х-101, которые успешно применялись в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
31.08.2020
Летающая смерть
27.05.2020
Zee News (Индия): Россия начинает работу над бомбардировщиком-невидимкой ПАК ДА
12.02.2018
И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.12 13:13
  • 4
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
  • 31.12 12:54
  • 3
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй
  • 31.12 12:26
  • 12
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 31.12 12:06
  • 103
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 31.12 12:04
  • 3
Кормушка для чиновников
  • 31.12 12:01
  • 3
Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ
  • 31.12 11:59
  • 30
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 31.12 11:56
  • 6
С Новым 2021 годом!
  • 31.12 11:22
  • 4
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 31.12 09:53
  • 2161
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.12 09:25
  • 13
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 31.12 07:36
  • 5
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 31.12 01:48
  • 1
В создании лучших подводных лодок России возникли сложности
  • 30.12 23:18
  • 3
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 19:06
  • 327
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты