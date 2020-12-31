Минобороны планирует за семь лет увеличить на 50% количество бомбардировщиков Ту-160

Поставки этих самолетов продолжатся и в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы, отметил замминистра обороны Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Вооруженных силах России в ближайшие семь лет планируется увеличить на 50%. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска. Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50%", - сказал Криворучко.

По его словам, поставки этих самолетов продолжатся и в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

"Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения. Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет", - добавил замминистра.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением в том числе ядерного ракетного оружия. Модернизированный самолет оснащен новой системой управления и держателями для ракет Х-101, которые успешно применялись в Сирии.