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ТАСС

Российские ударные беспилотники успешно прошли апробацию в боевых условиях

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Опытный образец БПЛА «Орион»
Опытный образец БПЛА «Орион».
Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

Они способны выполнять задачи в условиях противодействия радиоэлектронных средств и средств противовоздушной обороны противника, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ударные беспилотники российского производства показали хорошие результаты при применении в бою. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"В войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях", - сказал Криворучко.

Он пояснил, что создаваемые для оснащения российской армии беспилотные летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях противодействия радиоэлектронных средств и средств противовоздушной обороны противника.

"Кроме того, они оснащены не только системами, обеспечивающими выполнение разведывательных и ударных задач, но и оборудованием для выполнения специальных задач, в том числе в интересах применения высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования", - сказал замглавы Минобороны.

Он подчеркнул, что задачи, решаемые такими аппаратами, постоянно расширяются. "Если на начальном этапе малоразмерные БПЛА применялись для оптико-электронной разведки, то в настоящее время они выполняют задачи РЭБ, ретрансляции связи, доставки грузов, обеспечения целеуказания управляемому оружию и даже ударные задачи", - сказал Криворучко.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков сообщил, что компактные ударные беспилотники, а также роботы и экзоскелеты будут интегрированы в российскую экипировку солдата будущего.

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Криворучко Алексей
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