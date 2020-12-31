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ТАСС

В РФ завершается создание комплексов, способных летать роем во взаимодействии с самолетами

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БПЛА «Орион»
БПЛА «Орион».
Источник изображения: ТАСС

В первую очередь это касается использования малоразмерных беспилотников, отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Создание российских беспилотных комплексов, которые смогут летать роем во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, находится в завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"Завершается создание комплексов с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами различного класса, способными решать задачи в составе групп или роев во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, а также совместно с наземными и морскими робототехническими комплексами", - сказал Криворучко.

По словам замминистра, в первую очередь это касается использования малоразмерных беспилотников. Сейчас применение таких аппаратов прочно вошло в практику, ими оснащаются воинские формирования во всех видах и родах войск, а также войск, не входящих в виды и рода войск, от тактического до стратегического уровня.

"Созданы соответствующие подразделения и службы, организована специальная подготовка личного состава, проводятся ремонт и сервисное обслуживание техники", - подчеркнул он.

Криворучко добавил, что перспективными направлениями в развитии беспилотной авиации являются повышение летно-технических характеристик беспилотников, оснащение средствами разведки и огневого поражения объектов противника большой дальности, внедрение в систему управления беспилотных летательных аппаратов элементов искусственного интеллекта, интеграция БПЛА в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией.

Согласно подготовленному Минобороны сборнику "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемуся в распоряжении ТАСС, с 2012 года более 900 комплексов с беспилотными летательными аппаратами было поставлено российской армии.

Перспективные образцы вооружения и военной техники

Министерство обороны планирует до 2033 года завершить опытно-конструкторские работы (ОКР) по ряду перспективных образцов вооружения и военной техники, в том числе по роботизированным ударным системам, средствам воздушно-космической обороны и беспилотникам, сообщил Криворучко.

"Перспективные планы по перевооружению вооруженных сил будут реализованы в рамках разрабатываемой в настоящее время ГПВ (госпрограмма вооружения - прим. ТАСС) на 2024-2033 годы. В центре внимания будет своевременное завершение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов, определяющих облик перспективных систем вооружения", - сказал Криворучко.

"Основные усилия сконцентрированы на завершении ОКР по созданию перспективных образцов вооружений для Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, постановке их в серийное производство и последующем обеспечении требуемых темпов переоснащения войск", - добавил замминистра.

По словам Криворучко, приоритетные задачи по оснащению ВС РФ новым вооружением включают в себя в том числе создание средств воздушно-космической обороны, комплексов с беспилотными летательными аппаратами, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации и высокоточного оружия.

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