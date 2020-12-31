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ТАСС

Летные испытания разведывательно-ударных БПЛА нового поколения начнутся в 2021 году

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Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»
Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В первую очередь ими оснащаются уже имеющиеся комплексы "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост", отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) выйдут на летные испытания в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

По словам замминистра, Минобороны придает большое значение развитию крупноразмерных ударных беспилотников. Управляемыми средствами поражения в первую очередь оснащаются уже имеющиеся комплексы "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост". Их апробация в реальных условиях с применением малогабаритных самонаводящихся боеприпасов показала высокую эффективность.

"На их базе в настоящее время предприятиями разрабатываются разведывательно-ударные комплексы нового поколения, оснащенные средствами поражения и спутниковой связи", - сказал Криворучко, пояснив, что на летные испытания "эти машины выйдут уже в 2021 году".

В будущем, уточнил замминистра, планируется массовое серийное производство таких беспилотников и поставка их в войска. Оснащение ими российских войск начнется в 2021 году.

"До конца 2021 года на оснащение Вооруженных сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полета", - сказал Криворучко, пояснив, что на их вооружении будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолетах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы.

"Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника", - подчеркнул замминистра.

21 декабря министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства сообщил, что первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост" начали поступать в российские войска.

Производство беоприпасов для БПЛА

Создание российских малогабаритных боеприпасов для ударных беспилотников практически завершено, их опытные образцы проходят обкатку в войсках, а серийное производство начнется в следующем году, сообщил Криворучко.

"Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года", - сообщил он.

В понедельник стал известен облик первого российского разведывательно-ударного беспилотника "Орион" (ОКР "Иноходец"), календарь, содержащий в том числе изображение нового беспилотника, был опубликован на сайте военного ведомства.

Линейка малогабаритных боеприпасов для беспилотников была представлена в августе на форуме "Армия-2020".

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