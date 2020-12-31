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ТАСС

Минобороны планирует новые контракты на перспективные истребители Су-57

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В 2021 году ВКС России получат еще четыре новейших самолета Су-57.
В 2021 году ВКС России получат еще четыре новейших самолета Су-57.
Источник изображения: РИА Новости

Они предназначены для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минобороны России планирует увеличить поставки авиатехники в войска, в частности спланированы дополнительные закупки перспективных истребителей Су-57. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения", - сказал он.

По словам Криворучко, "со следующего года планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности, ежегодная закладка строительства шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении".

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

15 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Он пояснил, что ранее программой вооружений до 2028 года предусматривалось закупить 16 таких самолетов, но производители смогли на 20% снизить стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса. О подписании соответствующего контракта стало известно 27 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

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