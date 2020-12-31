Серийное производство "Арматы" начнется до завершения испытаний

Это ускорит поставку новой техники в войска, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Серийное производство перспективной техники, в том числе танка Т-14 и БМП Т-15 на тяжелой гусеничной платформе "Армата", начнется до завершения всех этапов их испытаний. Это ускорит поставку новой техники в войска, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым", - сообщил Криворучко

По словам замминистра, в 2022 году планируется завершить создание перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.