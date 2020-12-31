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Интерфакс-АВН

Глубоко модернизированные "стратеги" Ту-95МСМ вооружат гиперзвуковыми ракетами

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глубоко модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ получат гиперзвуковое оружие и перспективные ракеты большой дальности, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения", - заявил Криворучко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет", - сказал замглавы Минобороны РФ.

В настоящее время известно только об одной гиперзвуковой ракете авиационного базирования - "Кинжал", носителем которой стал истребитель-перехватчик МиГ-31К.

В западной прессе сообщалось о разработках в России гиперзвуковой управляемой ракеты (ГЗУР), которую смогут применять дальние и стратегические ракетоносцы, однако официально эта информация не подтверждалась.

О ведущихся разработках сверхдальней ракеты для "стратегов" Ту-160, Ту-95МС и перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) стало известно в 2017 году - тогда руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов сообщил, что глубоко модернизированный Ту-160М будет вооружён крылатой ракетой Х-БД (большой дальности). По его словам, дальность этой ракеты засекречена, но она значительно превзойдет свою предшественницу Х-101 (по данным Минобороны РФ, до 4,5 тыс км)

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Ту-95
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