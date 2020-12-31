Интересовался «Нептуном»: Киев заявил о поимке «агента ФСБ»

Украина обвинила Россию в попытке украсть «супероружие»

Украина заявила, что поймала в Луганской области «агента ФСБ», который пытался передать некоей иностранной стороне секретную документацию по береговому ракетному комплексу «Нептун». Украина планирует разместить эти ракеты на берегах Черного и Азовского морей.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области «агента ФСБ» - об этом говорится в отчете ведомства по итогам 2020 года.

СБУ утверждает, что якобы сотрудник российской спецслужбы пытался передать некоей иностранной стороне секретную документацию по береговому ракетному комплексу «Нептун».

В начале месяца Министерство обороны Украины перераспределило средства на закупку «Нептуна» - изначально бюджет ведомства не предполагал такой госзаказ.

«Мы изыскали средства, которые пойдут на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы, ведь «Нептун» хорошо продемонстрировал боевые возможности в ходе государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - заверил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса «Нептун».

«Ракетные катера, которые проектируют для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированы для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав «Нептуна», - подытожил руководитель ведомства.

«Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.

Вооружение было разработано Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР. «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

В августе нынешнего года ФСБ сообщила об аресте в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные в главное управление разведки министерства обороны Украины.

В отношении старшего лейтенанта возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Ведомство также опубликовало кадры задержания подозреваемого, на которых видно, как военнослужащий идет по улице с пакетом из продуктового магазина, в автомобиле сотрудников ФСБ звучит команда «работаем» и тогда военнослужащего задерживают.

Офицера в наручниках доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение о его аресте.

Месяцем ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, бывший военный моряк передавал Украине сведения, составляющие гостайну.

Получателем информации выступало Главное управление разведки украинского Минобороны. В отношении моряка было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»), материалы дела засекречены.

Мужчина был задержан силовиками на улице, когда разговаривал со своим знакомым, стоя возле автомобиля. Видео задержания было опубликовано ЦОС ФСБ в соцсетях.

Задержанному россиянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - такое решение принял гарнизонный военный суд Севастополя. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

В конце прошлого года бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

В эфире телеканала ТСН он рассказал, что украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР.

По его словам, он на протяжении последних пяти лет находился «в оккупации, где занимался провокациями» и способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев.

В сюжете представитель ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Матюха предоставлял украинской стороне «очень много информации».

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, но вскоре он покинул должность из-за конфликта.

Депутат народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский, комментируя эту ситуацию в своем Facebook, обратил внимание, что Матюха был «народным мэром» всего три дня.

«Шут гороховый. Никто, и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», - подчеркнул он.

По словам депутата, единственный вред, которой шпион сумел причинить республике - воровство и продажа гуманитарной муки. Как рассказал Бердичевский, Матюха занимался этим, «пока ему не дали по лапам».

«Какая страна - такие и разведчики», - резюмировал представитель народного совета ДНР.

Андрей Ермолов