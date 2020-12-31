В Минобороны рассказали о создании линейки бронетехники на базе "Арматы"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Создание большого объема новой российской бронетехники, в том числе танка "Армата", боевых машин на его базе, а также бронетранспортеров и гаубиц, завершится в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Криворучко, новую технику удастся создать в 2022 году за счет реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны.