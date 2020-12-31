Минобороны планирует увеличить закупки Су-57

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Минобороны России прорабатывает вопрос увеличения закупок для Воздушно-космических сил истребителей пятого поколения Су-57, сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 был подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первая машина по этому контракту была недавно передана Вооруженным силам РФ.

"Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения", - сказал замминистра в интервью газете "Красная звезда".

Он напомнил, что в настоящее время разрабатывается новая госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы, в рамках которой будут реализованы перспективные планы по перевооружению российской армии.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" ("изделие-117"), который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.