В войска поставлены первые беспилотники "Иноходец" и "Форпост"

Планы поставок и ремонта вооружения и военной техники в 2020 году реализованы на 99,8 процента, это является отличным показателем, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, военными представительствами Минобороны России в 2020 году принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тысячи единиц средств обеспечения.

"В настоящее время в войска поставлено 147 единиц авиационной техники, первые разведывательно-ударные комплексы с БПЛА "Иноходец" и "Форпост", семь боевых кораблей и две подводные лодки, свыше 1500 образцов автобронетанкового вооружения, а также более 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и более 150 образцов техники ПВО", - подчеркнул Криворучко в интервью "Красной звезде".

Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны России запустило по программу опережающего финансирования, главной целью которой стало сокращение сроков поставки образцов вооружения и недопущение роста их стоимости. Эта схема реализуется как по поставкам кораблей дальней морской зоны и авиационной техники, так и по вооружению сил общего назначения и средствам высокоточного оружия.

Криворучко подчеркнул, что благодаря этой программе планируется строительство 18 надводных кораблей и подводных лодок. "При этом в настоящее время ведется строительство 16-ти и модернизация 19-ти кораблей, 6 корветов запланированы с 2021 года и общее количество кораблей в постройке достигнет 41 единицы", - добавил он. Также до конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов, в том числе 22 Су-57.

"Спланированные показатели закупок современных образцов, в том числе за счёт опережающего финансирования, обеспечат достижение доли современности вооружений военной и специальной техники в частях постоянной готовности к концу 2024 года до уровня 75,9%, что значительно выше параметров, заложенных в предыдущих планах", - сказал замминистра.

Александр Степанов