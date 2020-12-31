Возрастает ударная мощь российских подлодок

После модернизации ударные возможности многоцелевой атомной подлодки «Иркутск» возрастут как минимум в два раза. Арсенал крейсера возрастет до 48 крылатых ракет вместо прежних 24.

«Иркутск» после модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ, но вместо 24 ракет противокорабельных ракет «Гранит» получит возможность применять 48 принципиально новых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Подлодка сможет наносить удары и по береговым целям, рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Он добавил, что состав и количество ракет на борту будут зависеть от конкретной задачи.

Возвращение АПЛ в боевой состав Тихоокеанского флота запланировано на 2023 год.

На 2021-й запланированы запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ «Казань», тогда же начнутся госиспытания нового оружия.