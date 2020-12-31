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ТАСС

Рогозин назвал Илона Маска "выдающимся энтузиастом космоса"

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

Глава Роскосмоса также отметил, что частные американские компании Boeing и SpaceX проводят работы на государственные деньги

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что основатель компании SpaceX Илон Маск - "выдающийся энтузиаст космоса".

"Компания SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей - это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса отметил, что частные американские компании Boeing и SpaceX проводят работы на государственные деньги.

В ноябре Рогозин сообщил, что считает бессмысленной борьбу с компанией SpaceX на рынке коммерческих пусковых услуг США, где диктует условия американская политика. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в других странах госкорпорация успешно конкурирует со SpaceX.

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Россия
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Boeing
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Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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