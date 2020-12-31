Рогозин заявил об успешном и безаварийном годе для «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с успешным и безаварийным годом, сообщив 29 декабря о запуске ракеты «Союз-СТ» с французским спутником.

«Наша ракета «Союз-СТ», стартовавшая час назад с космодрома Куру с французским спутником, только что вывела его на расчетную орбиту! Роскосмос завершил пусковую кампанию. Поздравляю, друзья! Второй год подряд сработали успешно и безаварийно! Летаем!» — написал он в своем Twitter.

Запуск российской ракеты-носитель «Союз-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру состоялся ранее во вторник. Спутник будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации. Масса спутника составляет более 3,5 т.

30 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе старта российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за погодных условий.

Как уточнял руководитель компании Arianespace Стефан Израэль, пуск был отложен, в частности, из-за риска удара молнии.

Тогда ракета «Союз-СТ» должна была стартовать с космическим аппаратом оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye 2, изготовленным в Европе в интересах минобороны ОАЭ.