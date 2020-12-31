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Naked Science

Boeing 737 MAX совершил первый за долгое время коммерческий рейс в США

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Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX.
Источник изображения: airwaysmag

Компания American Airlines возобновляет эксплуатацию пассажирского самолета Boeing 737 MAX. Авиалайнер перевез пассажиров на регулярной линии Майами — Нью-Йорк.

В последние годы внимание всего авиационного мира приковано к судьбе пассажирского самолета Boeing 737 MAX. Как казалось совсем недавно, она висит буквально на волоске. Однако 29 декабря авиалайнер компании American Airlines выполнил первый коммерческий рейс над территорией США, перевезя пассажиров на регулярной линии Майами — Нью-Йорк.

Как сообщают «Ведомости», ранее, 3 декабря, American Airlines выполнила демонстрационный полет с журналистами. Компания оказалась третьей в мире, кто возобновил полеты Boeing 737 MAX. Первой это сделала бразильская Gol.

Напомним, 29 октября 2018 года разбился самолет Boeing 737 MAX 8, который принадлежал авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. 10 марта 2019-го произошло крушение такой же машины компании Ethiopian Airlines: тогда погибли 157 пассажиров и членов экипажа. Виновником катастроф в обоих случаях признали систему MCAS.

Эти трагедии нанесли огромный урон репутации Boeing: в прошлом году стало известно о приостановке выпуска модели MAX.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
США
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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