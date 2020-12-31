Рогозин допускает перенос запуска модуля "Наука" к МКС на июль

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Запуск российского модуля "Наука" к МКС запланирован на май, но возможен перенос на июль, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Во-первых, ничего не перенесено. Пока мы еще рассматриваем именно майское окно. Там тоже есть баллистические окна, они более короткие - примерно раз в два месяца возникают. Мы до сих пор рассматриваем пока май", - сказал Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".

"Если в мае не получается по самым разным причинам - это никак не связано с состоянием станции, это связано прежде всего с дополнительными проверками, которые мы должны провести на "Байконуре" с нашим модулем "Наука", чтобы убедиться в полной его готовности к тому, чтобы перенести этот полет и саму эту стыковку", - сказал Рогозин.

"Если вдруг будут какие-то замечания, малейшие даже замечания, мы рисковать не будем. Мы тогда перенесем это на июль", - сказал он.

В настоящее время модуль "Наука" проходит цикл контрольных проверок и предстартовую подготовку на космодроме "Байконур". Подготовительные мероприятия занимают около девяти месяцев, по истечении которых он будет выведен на целевую орбиту и включен в состав российского сегмента станции.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".