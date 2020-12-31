Рогозин надеется на освобождение Сафронова

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что его советник Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, будет освобожден.

"Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

В самом "Роскосмосе" подтверждали, что Сафронов, будучи сотрудником госкорпорации, не имел доступа к гостайне.