Войти
Интерфакс-АВН

Рогозин надеется на освобождение Сафронова

353
0
0
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассчитывает, что его советник Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, будет освобожден.

"Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

В самом "Роскосмосе" подтверждали, что Сафронов, будучи сотрудником госкорпорации, не имел доступа к гостайне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
14.04.2015
Путин обсудит на заседании развитие космонавтики
12.12.2013
Лететь, срезая углы
15.02.2012
Как не стать добычей глобальных игроков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.12 13:13
  • 4
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
  • 31.12 12:54
  • 3
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй
  • 31.12 12:26
  • 12
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 31.12 12:06
  • 103
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 31.12 12:04
  • 3
Кормушка для чиновников
  • 31.12 12:01
  • 3
Работы над новым танком "Армата" завершатся в 2022 году - Минобороны РФ
  • 31.12 11:59
  • 30
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 31.12 11:56
  • 6
С Новым 2021 годом!
  • 31.12 11:22
  • 4
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 31.12 09:53
  • 2161
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.12 09:25
  • 13
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 31.12 07:36
  • 5
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 31.12 01:48
  • 1
В создании лучших подводных лодок России возникли сложности
  • 30.12 23:18
  • 3
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 19:06
  • 327
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты