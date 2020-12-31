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Известия.ru

Рогозин подтвердил разработку космического корабля «Орленок»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Заводы «Роскосмоса» занимаются созданием облегченной версии нового космического корабля «Орел» с условным названием «Орленок» для полетов на Луну. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во вторник, 29 декабря.

«Если говорить по поводу «Орленка». Да, рассматривается такой вариант», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что в новом корабле от «Орла» будет заимствовано как минимум 90% деталей, однако новый аппарат будет двухместным, а его вес составит 16 т. В такой конфигурации корабль подойдет для организации полетов к Луне ракеты семейства «Ангара» до появления ракет сверхтяжелого класса.

«Мы нашли вариант, уже практически просчитанный и поддержанный Советом Российской академии наук по космосу, который позволяет нам до создания ракеты сверхтяжелого класса за счет многопусковой схемы, с помощью ракеты «Ангара» и космодрома Восточный обеспечить все намеченные цели», — отметил Рогозин.

26 декабря Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

22 декабря глава «Роскосмоса» объяснил причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз». Он считает, что она заключается в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на МКС.


19 декабря Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС. Он напомнил, что модули станции, сделанные еще в советское время и рассчитанные на 15 лет, служат гораздо дольше, поэтому в некоторых старых конструкциях МКС появляются проблемы, которые связаны с «усталостью металла».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
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