Войти
ТАСС

Российская ракета "Союз-СТ" с французским спутником стартовала с космодрома Куру

429
0
+2
Ракета-носитель "Союз-СТ"
Ракета-носитель "Союз-СТ".
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Спутник массой более 3,5 т создала европейская корпорация Airbus Defence and Space

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция ведется на сайте компании - оператора космических запусков Arianespace.

Спутник массой более 3,5 т создан европейской корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации.

Заказчиками спутника выступают Национальный центр космических исследований Франции и Главное управление вооружений Минобороны республики. На сайте корпорации подчеркивается, что аппарат "предназначен для ведения наблюдения за поверхностью Земли в целях обеспечения безопасности".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Airbus
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
Похожие новости
28.11.2019
Россия запустит разведывательный спутник ОАЭ - газета
12.07.2019
"Простите нас": европейцы потеряли спутник-шпион
20.03.2019
Новая ракета Arianespace отправит 30 спутников OneWeb в 2020 году
19.03.2019
Компания OneWeb привлекла дополнительно $1,25 млрд на создание спутниковой группировки
15.03.2019
Компания OneWeb планирует сжигать в атмосфере Земли отслужившие свой срок спутники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:01
  • 5
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 30.12 10:47
  • 326
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.12 10:45
  • 1
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 30.12 10:34
  • 1
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 10:05
  • 11
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 30.12 09:18
  • 1
Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения в Брянской области
  • 30.12 09:01
  • 1
Невостребованные ядерные закрома Родины
  • 30.12 08:15
  • 1
"Держим в секрете": японцы хотят запускать деревянные спутники
  • 30.12 07:57
  • 7
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 30.12 07:55
  • 2
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 30.12 06:27
  • 1
Военно-морской флот получил головной корвет "Гремящий"
  • 29.12 22:39
  • 18
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
  • 29.12 21:06
  • 1
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
  • 29.12 20:08
  • 212
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 18:04
  • 23
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 7