Российская ракета "Союз-СТ" с французским спутником стартовала с космодрома Куру

Спутник массой более 3,5 т создала европейская корпорация Airbus Defence and Space

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция ведется на сайте компании - оператора космических запусков Arianespace.

Спутник массой более 3,5 т создан европейской корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации.

Заказчиками спутника выступают Национальный центр космических исследований Франции и Главное управление вооружений Минобороны республики. На сайте корпорации подчеркивается, что аппарат "предназначен для ведения наблюдения за поверхностью Земли в целях обеспечения безопасности".