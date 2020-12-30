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Российская газета

Шойгу вручил ордена отличившимся организациям, частям и вузам

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Во вторник, 29 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Жукова и Суворова отличившимся военным организациям, частям и вузам. Этих наград указами президента России они удостоены за особые достижения в различных сферах обороны и безопасности.

В списке награжденных командование военно-транспортной авиации - ВТА, 929-й Государственный летно-испытательный центр им. В.П. Чкалова, Военная академия РВСН, 7-я военная база Южного военного округа и 3-я отдельная бригада специального назначения Центрального военного округа.

"В условиях борьбы с пандемией неотъемлемой частью деятельности летных экипажей стала оперативная переброска медицинского персонала и оборудования, а также личного состава и техники войск РХБ защиты в неблагополучные районы, в том числе на территории иностранных государств", - сказал Шойгу, вручая награды командованию ВТА. По оценке министра, оно выполняет важнейшие функции по обеспечению боевой подготовки и жизнедеятельности Вооруженных сил, миротворческих и специальных операций.

Государственный летно-испытательный центр им. В. П. Чкалова также получил орден Суворова. Шойгу подчеркнул, что этот центр на протяжении века эффективно проводит летные и наземные испытания авиатехники, готовит научные рекомендации для принятия ее на вооружение.

"Военная академия РВСН им. Петра Великого - одно из старейших военно-учебных заведений страны. Образовательное учреждение успешно готовит высококвалифицированные офицерские кадры, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в различных областях науки и техники", - напомнил министр, вручая академии орден Жукова.

7-я военная база ЮВО, по словам Шойгу, удостоилась ордена Жукова, поскольку в Сирии ее военнослужащие "показывают примеры мужества и стойкости в борьбе с международным терроризмом". Этой же высокой наградой президент России отметил 3-ю отдельную бригаду специального назначения ЦВО, которя успешное выполняла боевые задачи в Сирии и активно оказывала помощь правительственным силам арабской республики в борьбе с террористами.


Юрий Гаврилов

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