Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили совместные мероприятия по обеспечению безопасности Союзного государства

Минск. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны обсудили подготовку к спланированным на 2021 год совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, сообщили в белорусском военном ведомстве.

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минобороны Белоруссии во вторник.

Среди таких вопросов, отметили в Минобороны, "совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства", а также "подготовка к спланированным на следующий год совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки".