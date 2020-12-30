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Интерфакс-АВН

Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили совместные мероприятия по обеспечению безопасности Союзного государства

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Виктор Хренин
Виктор Хренин.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны обсудили подготовку к спланированным на 2021 год совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, сообщили в белорусском военном ведомстве.

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минобороны Белоруссии во вторник.

Среди таких вопросов, отметили в Минобороны, "совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства", а также "подготовка к спланированным на следующий год совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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