МО Украины впервые с начала 1990-х годов заказало три самолета Ан-178

Министерство обороны (МО) Украины впервые за годы независимости страны заказало у госпредприятия «Антонов» три самолета Ан-178 для армии. Об этом сообщает во вторник, 29 декабря, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства принял участие в официальном подписании меморандума о сотрудничестве предприятия и военного ведомства. Стороны договорились о том, что три самолета будут поставлены в рамках первого этапа соглашения. Ан-178 могут использоваться для доставки личного состава, вооружения, легкой военной техники, а также для транспортировки грузов.

«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть», — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой.

Он подчеркнул, что многие зарубежные партнеры проявляются интерес к самолетам семейства «Ан».

Зеленский также предложил госзаказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже с 2021 года, а правительству поручил проработать вопрос о создании украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова».

В октябре вицe-прeмьер Укрaины, министр пo вoпрoсам стрaтегичeских рeшeний oтрaслей прoмышленнoсти Олег Уруский зaявил, чтo вoзобнoвить прoизводство самoлетов Ан-124 «Руслaн» на территoрии стрaны невозмoжно.

Кроме того, Уруский рассказал, что турецкая сторона выразила готовность обсуждать вопрос достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия».