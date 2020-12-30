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Известия.ru

Названа дата первого коммерческого полета Boeing 737 MAX в США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua

Во вторник авиакомпания American Airlines первой в воздушном пространстве США совершит коммерческий полет лайнера Boeing 737 MAX после снятия запрета на его эксплуатацию. Об этом 29 декабря сообщает газета New York Times.

Лайнер совершит свой первый с 2019 года полет из Майами в Нью-Йорк в 10:30 по местному времени.

Ранее на Boeing 737 MAX летали только сотрудники, которые проводили доработку систем и проверку их работоспособности.

18 ноября Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Регулятор должен был утвердить программу подготовки пилотов Boeing, которая необходима для возобновления полетов авиалайнера.

Кроме того, в FAA также заявили, что не будут делегировать свои полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов для 450 самолетов 737 MAX и планируют провести собственные проверки. На их выполнение может уйти около года.

30 сентября глава FAA Стив Диксон провел испытательный полет на Boeing 737 MAX для проверки изменений, внесенных производителем, сообщал портал Avianews.com. Он заявил, что не подпишет разрешение на возвращение самолета к полетам до того времени, пока не сможет без опасений взять на борт семью.


Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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