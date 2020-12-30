Предновогодние праздники НАТО омрачают турецкие С-400

Российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я уже неоднократно указывал Турции, что российская система противовоздушной обороны не совместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников», - сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa.

По его словам, в этой связи он приветствует переговоры Турции с другими странами-членами альянса о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

«Это системы, которые укрепят возможности авиаобороны Турции и одновременно смогут быть интегрированы в систему обороны НАТО», - сказал Столтенберг.