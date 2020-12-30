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Предновогодние праздники НАТО омрачают турецкие С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я уже неоднократно указывал Турции, что российская система противовоздушной обороны не совместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников», - сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa.

По его словам, в этой связи он приветствует переговоры Турции с другими странами-членами альянса о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

«Это системы, которые укрепят возможности авиаобороны Турции и одновременно смогут быть интегрированы в систему обороны НАТО», - сказал Столтенберг.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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