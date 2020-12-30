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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Корвет Балтийского флота "Стойкий" в сопровождении танкера "Кола" и буксира "Яков Гребельский" прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море, сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" находящийся в плановом дальнем походе через Гибралтарский пролив вышел в Средиземное море", - сообщили в пресс-службе.

3 декабря отряд, находящийся в дальнем походе, прошел пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном.

"В период похода экипаж корвета "Стойкий" выполнит множество различных учебно-боевых задач, среди которых учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами", - сообщил тогда официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

По его словам, на борту корвета находится корабельный вертолет Ка-27 и подразделения морской пехоты.

Он добавил, что основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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