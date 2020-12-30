Volkswagen показал прототип робота-заправщика для электромобилей

Концерн Volkswagen Group представил прототип роботизированной системы зарядки автомобилей. Она состоит из аккумуляторных блоков на колесах и робота с манипулятором, который развозит их по парковке и подключает их зарядные кабели к электромобилям, которым требуется зарядка.

Зарядка — это одна из главных проблем для владельцев современных электромобилей. В большинстве случаев на полную зарядку электромобиля уходит несколько часов. У последних моделей стала появляться возможность быстрой зарядки до 80 процентов, но даже она занимает около получаса — несопоставимо больше, чем заправка обычного автомобиля. Проблему отчасти решают городские парковки, оборудованные зарядными устройствами, с помощью которых, к примеру, водитель может подзарядить машину пока находится в офисе или магазине, но даже в развитых странах, стимулирующих внедрение электромобилей, общественных зарядных станций пока недостаточно.

Volkswagen в прошлом году представил концепт системы для решения этой проблемы, а теперь показал ее рабочий прототип. Инженеры компании предложили оснащать крытые или подземные парковки не стационарными зарядными устройствами возле каждого места или в отдельной зоне, а мобильными роботами-заправщиками.

Система состоит из двух компонентов. Первый из них — это мобильный зарядный блок. В нем установлена аккумуляторная батарея и кабель для зарядки. При анонсе прототипа компания не раскрыла его характеристики, но в изначальном описании концепта 2019 года компания заявляла, что емкость батареи будет составлять 25 киловатт-часов. Для сравнения, емкости батарей в базовых моделях Tesla Model 3 и Volkswagen ID.3 составляют 50 и 45 киловатт-часов соответственно. Блок питания, согласно тем же данным, рассчитан на зарядку мощностью 50 киловатт.

Зарядный блок сам по себе не может передвигаться, хотя и оснащен колесами. За транспортировку отвечает отдельный робот, который может обслуживать несколько блоков, расставляя их у машин по очереди. После того как владелец оставил автомобиль на парковке, робот получает сигнал о необходимости подзарядки напрямую посредством системы типа V2X или через приложение для смартфона. Затем робот подъезжает к свободному зарядному блоку, стыкуется с ним и привозит к машине. Находясь у машины, он при помощи манипулятора открывает крышку зарядного разъема и вставляет в него кабель зарядного блока. После этого робот может уехать на обслуживание другой машины, а зарядный блок останется на месте, пополняя батарею автомобиля.

Существуют и более простые мобильные зарядки для электромобилей, например, зарядный блок на колесах от FreeWire. Также есть совсем иной подход к пополнению заряда электромобиля — замена всей батареи. Одной из первых такую систему собиралась внедрить Tesla, однако она отказалась от этой идеи в пользу развития сети быстрых зарядок. А китайский производитель электромобилей Nio применил аналогичную систему в своих машинах и, судя по всему, она успешно работает: в середине 2020 года компания заявила, что ее клиенты заменили аккумулятор более 500 тысяч раз, а число станций быстрой замены превысило 130 единиц.

Григорий Копиев