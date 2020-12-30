Британская армия испытала крошечный, но мощный дрон Bug

Дрон UAVTEK Bug

Производитель беспилотников компания UAVTEK совместно с BAE Systems предоставили для испытаний британской армии 30 образцов беспилотников Bug (Жук) весом 196 грамм, способных работать при скорости ветра до 80 км/ч.

С каждым годом увеличивается разнообразие функций, форм и размеров дронов, стоящих на вооружении практически всех армий мира. Среди них – большие по размеру разведывательные и ударные беспилотники и даже аппараты, способные запускать небольшие спутники. Одновременно с ними несут службу крошечные, помещающиеся в рюкзаке пехотинца дроны типа Bug, предназначенные для разведки и наблюдения.

Дрон UAVTEK Bug

Сегодня приобрести беспилотник не составляет особого труда – их выпускают множество компаний. Главная проблема – сделать их «умными», выносливыми, способными выполнять работу в сложных условиях противодействия противника и в плохую погоду, после чего возвращаться обратно. Вес Bug соизмерим с весом смартфона. Он может преодолевать расстояние в 2 км со скоростью 80 км/ч и непрерывно находиться в воздухе до 40 минут. Мини-коптер оснащен несколькими устройствами для наблюдения. В ходе недавних учений беспилотник показал хорошую устойчивую работу при скорости ветра свыше 80 км/ч. В дальнейшем разработчики собираются установить на него дополнительные датчики и устройства интеграции с другим военным снаряжением.