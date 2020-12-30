Несовместимая техника: НАТО выступает против С-400 у Турции

Столтенберг: турецкие С-400 российского производства опасны для авиации НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе для альянса из-за из-за приобретенных Турцией российских ЗРК С-400. Военно-политический блок регулярно поднимает этот вопрос, но Анкара по-прежнему не выражает намерения отказываться от российских "Триумфов". Кроме того, Столтенберг поднял тему переговоров с РФ, утверждая, что Москва пока не ответила на предложение провести заседание Совета Россия-НАТО.

Приобретенные Турцией у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» представляют угрозу для самолетов стран-участниц Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул, что систему российского производства невозможно интегрировать в противовоздушную оборону НАТО из-за ее несовместимости с технологиями, использующимися странами военно-политического блока. «Помимо этого, она представляет риск для самолетов союзников», - сказал генсек.

Столтенберг напомнил, что уже не раз указывал Анкаре на этот факт.

По его словам, он поддерживает переговоры Турции о возможных поставках ЗРК Patriot или SAMP/T вместо С-400.

Генсек альянса обратил внимание, что обе эти системы могут увеличить обороноспособность Турции, при этом они могут быть интегрированы в общую систему обороны Североатлантического альянса.

В середине месяца он выражал сожаление в связи с санкциями, введенными США против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Столтенберг отметил, что страны НАТО не должны накладывать друг на друга рестрикции. В то же время, он признал, что недоволен выбором Анкары. «Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим», - сказал глава альянса.

США и НАТО, в целом, выражают недовольство в связи с заключенным в 2017 году между Москвой и Анкарой контрактом на поставку турецкой стороне российских ЗРК. В Североатлантическом альянсе подозревают, что российские системы могут собирать информацию о новейшем оружии военно-политического блока, в том числе об истребителях 5-го поколения F-35.

Помимо темы С-400, в интервью агентству DPA Йенс Столтенберг также упомянул остающееся в силе предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН), на которое, по его словам, Москва пока не отреагировала.

Столтенберг при этом заявил, что он твердо верит в диалог РФ и альянса и призывает к нему Москву. "Я думаю, что диалог будет способствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов, и что он может внести вклад в улучшение отношений", - отметил генеральный секретарь НАТО.

В начале декабря был обнародован доклад о реформировании альянса "НАТО - 2030».

В документе отмечается, что организация считает Россию главной военной угрозой для своей безопасности по меньшей мере до 2030 года.

В то же время, в документе подчеркнули, что НАТО считает необходимым сохранение Совета Россия - НАТО как инструмента политического диалога о мирном сосуществовании с Москвой. Но вести данный диалог альянс собирается "с позиции силы и атлантического единства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данный документ, выразила недоумение со стороны РФ высказанными утверждениям, что Москва отвергла попытки НАТО построить совместную архитектуру безопасности. Как утверждает Захарова, именно в Североатлантическом альянсе отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

Российские дипломаты ранее отмечали, что заседание Совета Россия - НАТО "должно быть ориентировано на предметный разговор по поиску решений имеющихся проблем». Встречу ради встречи в российском МИДе назвали неприемлемой.

Как пояснили в ведомстве, идея созыва Совета поднималась в контактах по линии секретариата Североатлантического альянса и постоянного представительства России при военно-политическом блоке.

"Договоренности достигнуто не было. Нам вновь предложили обсуждать Украину, что на этой площадке лишено всякого смысла. Что касается других тем, то их рассмотрение в условиях отказа НАТО от практического сотрудничества и контактов между военными, а также отсутствия готовности восстановить такой диалог вряд ли будет иметь добавленную стоимость", - констатировали в МИДе.

Кристина Сизова